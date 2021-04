Ryan Giggs ei olnud oma vennanaisele ainus armuke. Vend Rhodri: ta magas kümne jalgpalluriga

44-aastane Rhodri Giggs ei hoidnud end viimases intervjuus tagasi ning kuna just tema langes seksskandaali avalikuks tulekul teiste naerualuseks, otsustas ta oma endisele naisele täiega puid alla panna, vahendas DailyMail.

Rhodri väitis, et peale tema venna Ryani magas Natasha lausa kümne jalgpalluriga, kellest nii mõnedki olid tema head sõbrad.

2011. aastal tuli avalikuks, et Ryanil, kes oli siis abielus Staceyga, oli kaheksa aastat kestnud afäär oma venna naise Natashaga.

Rhodril, kellel on koos Natashaga kaks last, avastas, et paljud tema jalgpallurites sõbrad asjatavad tema naisega. Üks nendest olevat isegi Portugalis asuvast baarist jooksu pannud, kuna kartis Rhordiga vastamisi minna.

Rhodri rääkis James Englishi taskuhäälingus "Anything Goes": "Kui ma nende gruppi kuulusin, siis kord läksin välja ühe nende sõbrannaga, ja ma tean täpselt, mis mõlemal pool toimub. Minuga juhtus halb asi ja ma ei hoia end enam tagasi. Ma võiksin nimetada kümme jalgpallurit, kellega ta magas."

Rääkides kogu seksskandaalist, ütles anonüümseks jääda sooviv allikas DailyMailile: "Rhodri usub, et nüüd on aega oma tõde avaldada. Selle tulemusel kaob igasugune võimalus, et tema ja Ryan veel omavahel kunagi räägivad. Tema väited läbivad jalgpallimaailma suure šokina ja nii mitmetelgi mängijatel on oma partneritega ees tõsised jutuajamised."

Natashat on varasemalt seostatud selliste staaridega nagu Dwight Yorke, Danny Simpson ja Phil Bardsley, kuid naine ise väidab, et mitmed tema suure kaliibrilised partnerid tulid veel enne Rhodriga kohtumist.

Ta ütles 2011. aastal: "Ma olin Dwight Yorke'iga ühe korra aastaid tagasi, jällegi, seda enne, kui ma Rhodrit tundsin. Ja siis olid mitmed korrad, kui Rhodri ja minu suhe oli pausil. Siis ma olin Danny Simpsoniga. Ja siis Phil Bardsleyga ja seda enne, kui ta leidis tüdruksõbra. See jätab minust koletise mulje, kuid minu pere ja sõbrad teavad tõtt."