FOTO | Sandra Vabarna tänab meditsiinitöötajaid: olete praeguses olukorras eriti suure pinge all

"Kuus nädalat tagasi meie pere suurenes. Me oleme tohutult tänulikud kõikidele meditsiinitöötajatele, kes meid raseduse ajal toetasid ja aitasid Kuu turvaliselt meie juurde! Aitäh kõikidele suurepärastele õdedele, ämmaemandatele ja arstidele, kellega sellel teekonnal kohtusime. Vaatamata sellele, et teie olete praeguses olukorras eriti suure pinge all, tundsime me väga palju hoolimist, soojust ja empaatiat. Ja AITÄH kõikidel sünnitusjärgse osakonna töötajatele, kes mind ja Kuud kolm päeva aitasid ja sooja sõnaga toetasid. Eriti siis, kui seal koridoris nagu tigu edasi tagasi liikusin," kirjutas Sandra oma Instagrami postituses.