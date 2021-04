Politsei on Harry ja Meghani hirmkallist häärberit külastanud üheksa kuu jooksul üheksa korda

Politsei on saabunud sündmuskohale majast tulnud kõne peale, turvaalarmi käivitumise ning varavastaste kuritegude tõttu ja seda alates eelmise aasta juulist, kui Harry, Meghan ja nende aastane poeg sinna kolisid, vahendas The Sun.

The Sun otsis mehe üles ja ta tunnistas, et võis sissetungimise hetkel olla pilves.

Harry ja Meghani esindajad on kõiki neid intsidente keeldunud kommenteerimast.

Harry ja Meghani 14,6 miljonit dollarit väärt häärber on tõeline luksuselamu. 1734 ruutmeetril asuvas kodus on 16 magamistuba, üheksa vannituba, lisaks ka teemaja, kahe magamistoaga külalistemaja, bassein, tenniseväljak ning ka Oprah' intervjuus näidatud kanala. Selles 2003. aastal ehitatud Vahemere stiilis majas on veel ka kodukino, lift, mänguruum, märg ja kuiv saun, jõusaal, raamatukogu ja teised lisad.