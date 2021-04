FOTOD | Kohus määras Maire Aunastele karistuseks kuus kuud tingimis koos 12 kuu pikkuse katseajaga

Maire Aunaste, kes töötab Maalehes, kirjutas sinna täna ka pika selgituse oma käitumise kohta. "Viimase ööpäeva kõige sagedamini mulle esitatud küsimus on: mis juhtus? Tegelikult pole siin juhusega midagi pistmist. Isegi mu enda jaoks tagantjärgi täiesti arusaamatu käitumine on tingitud sellest, et inimese ego vilistab mingil hetkel kõigele, tagajärgedele eelkõige.

Nissani juht Marianna rääkis, et kui ta parasjagu oma last autosse pani, märkas ta autot enda poole tulemas, kuni käis klõps. "Läksin auto juurde ja nägin, et roolis on naine. Naine polnud üldse adekvaatne. Sain aru, et ta on purjus. Ta ei tahtnud midagi teha ja sõitis minema. Me kutsusime siis politsei," rääkis Marianna.