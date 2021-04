Ongi kõik! Merilin Mälk ja Andrei Zevakin läksid lahku: mõlemad tahtsime teha oma asja

"Jah, mina ja Andrei oleme lahus. I guess me mõlemad tahtsime teha oma asja, kõik on chill," teatas lauljatar Merilin Mälk Instagrami story's ja lisas, et rohkem ta sellel teemal ei peatu.

Noored olid koos vaid aasta aega. Selle perioodiga ei olnud neil suuremaid tülisid tekkinud. Isegi kui nende vahel tekkis sõnasõda, püüdis Andrei rahulikuks jääda ning ei karjunud ega muutunud agressiivseks. Vabandust palus esimesena see, kes oli süüdi. "Mul ei ole raske andeks paluda. Kui sa saad aru, et tegid halvasti, siis palud vabandust," ütles Andrei. Armukadedust üritab Zevakin vältida. Ta on arvamusel, et kui inimene on armukade, siis sellest midagi head välja ei tule. "Mul on see n-ö mööda läinud. Varem ei teadnud, kuidas asjad käivad. Praegu mõistan, mis olukorras on mõtet oma närve kulutada," sõnas ta.