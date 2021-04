Häkkerite ohvriks langenud Koit Toome tunnistab: see on olnud karastav kogemus

"Mõnes mõttes uskumatu, et kui tavaelus juhtub mingi jama, siis helistad politseisse ja keegi kaitseb sind ja su õigusi, aga internet on huvitav koht, sest kui tehakse kriminaalne asi või midagi juhtub, siis polegi kuhugile pöörduda," nentis Toome pettunult. "Sellesmõttes on päris hull, et suur osa meie elust käib läbi interneti, portaalide ja kontode, aga kui midagi juhtub, siis oled nõutu ja abitu. See on olnud karastav kogemus," sõnas ta.