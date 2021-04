AINULT KROONIKAS | Eesti jazzi Margus Metstak võlub minikontserdil oma kitarrist välja kosmilisi noote

"Robert Jürjendal on Eesti Jazzile nagu Margus Metstak Eesti korvpallile või Uku Masing Eesti kirjandusele. Selge see, et Tiit Sokk või Andrus Kivirähk on kuulsamad, aga lisaks eelpoolmainitud ääretutele talentidele ei kujutaks me korvpalli ega kirjandust ette. Rääkimata nende panusest kõikide neid ümbritsevate sooritusse," leiab jazzklubi Philly Joe's omanik ja muusik Reigo Ahven.