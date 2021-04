Postiljonist popstaariks tõusnud merelaulude meister annab kontserdi Eestis

Interneti vallutanud šotlane Nathan Evans võttis vanad merelaulud, viis need TikTokki ja maandus plaadilepinguga! Uskumatut tähelendu tegev laulja esineb 24. jaanuaril 2022 Tallinnas klubis Fotografiska. Piletid müügil alates 9. aprill kell 11:00

Nathan Evansi muusikukarjääri lennukust ilmestavad suured numbrid. Tal on ette näidata 1,2 miljonit jälgijat TikTokis, tema versiooni loost "Wellerman" on YouTube’s kuulatud enam kui 16 miljonit korda ning 5,2 miljardit TikToki videot kannab teemaviidet #seashanty. Teiste hulgas kuuluvad tema fännide hulka legendaarse rokkansambli Queen kitarrist Brian May, muusikalihelilooja Andrew Lloyd Webber ning Take That laulja Gary Barlow.

Kõik sai alguse sellest, kui Šotimaalt pärit Nathan otsustas pärast hommikuste postiljonikohustuste täitmist hakata TikTokki lugusid üles laadima. Üks esimesi töölaule, mida ta oma kanalis jagas, oli cover sajandivanusest Iiri traditsionaalist "Leave Her, Johnny". Kõik sai aga uue mõõtme, kui Nathanile esitati väljakutse teha cover-versioon meremeeste töölaulust "Wellerman". Laulja hääl ja karismaatilisus andsid loole tõuke, mis viis uskumatute tulemusteni.

Üleöö end pop-folk kultuurilise liikumise #seashanty keskmest avastanud endise postiljoni jaoks on jaanuaris 2022 algav Euroopa tuur pikaaegne unistus. "Ma ei oska kirjeldadagi, kui õnnelikuks turnee väljakuulutamine mind teeb. Olen sellest unistanud alates sellest, kui olin 6-aasta vanune. See on lihtsalt imeline!“ rõõmustab Evans.

Tänases pandeemialaines sõnab Nathan: "Vanasti, kui neid töölaule lauldi, siis oli see eesmärgil inimesi liita ja töötahet üleval hoida." Ja see on just täpselt see, mida on ta sajand hiljem ka ise saavutanud.