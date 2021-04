Noor sisulooja sai Toompeal protestijate käest sõimata: olin seal alla minuti, kui üks tädi ütles, kui kondine ja loll ma olen

"Ma olen seda sündmust "Seisame Eesti vabaks" jälginud nädal aega, ette valmistades küsimusi, mida nende inimestega tsiviilselt arutada. Jõudsin autost välja astuda ja alla minuti, kui ma seal olin, tuli üks tädi rääkima, kui kondine ja loll ma olen," avaldas Arija Instagramis.

Ja samas tempos läks edasi. "Iga inimene, kellega ma seal proovisin rääkida, naersid mulle näkku, et "kas see on mingi nali?", "näen ma õigesti?" ja #maski sees on ussid". Naerdi selle peale, kui ma küsisin intensiivravi osakonnas inimeste kohta," tõi sisulooja mõned näited.

Maskivastased tõid ka põhjendusi, miks nad maske kandma ei pea. "Maske ei pea nad kandma, sest "nad käivad talvel ujumas". Nad tegid raekoja platsil saja inimese grupikalli ja kogunevad iga päev riigikogu ette oma siltidega ja kōige valusam on lugeda neid [loosungeid]: "Grupikallil on suur jõud", "Ma tahaks seal nende keskel olla", "Elagu julged, õigluse eest seisvad eestlased," "ei trahvidele hingamise eest!"

Arija sõnul kasutavad eestlased ja venelased seda protesti ka lõimumise eesmärgil. "Koha peal olles tunnevad kõik seda uskumatut energiat ja armastust, mis meid ühendab ega lase lahkuda. Venelased ja eestlased soojas teineteisemõistmises koos ja ühise eesmärgi eest seismas. Võimas!"

Noor neiu aga ei saa aru, kuidas see võimas on ja mis eesmärgi poole nad püüdlevad. "Eesmärk ennast klouniks teha? Mis on see eesmärk? Levitada juttu, mida "keegi sealt venna naise koera tädi lapselapselt" kuulis? Levitada hirmu oma siltidega, et lapsi hakatakse kodust ära viima? Mähkida oma kuradi vabaduse eest seismisest, aga ühtegi piirangut ega maski nendel inimestel ei olnud. Millest te aru ei saa, et te rikute seda sama vabadust iga päevaga mida te niiväga säilitada proovite. "Ei trahvidele hingamise eest? Öelge seda inimestele, kes on oma elu kaotanud Covidi tõttu."