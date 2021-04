Koomas oleva räppari DMXi ema peab varsti tegema raske otsuse

DMXi pere loodab ikka ime peale ning kuigi mees on veel hingamisaparaatide all ja tema ajutegevus ei ole paranemise märke näidanud, siis on kogu see olukord pere lähedasemaks teinud.

Räppari hea sõber ja mänedžer Steve Rifkind ütles TMZ-le, et mehe olukord ei ole paranenud. Aga tema ema Arnett Simmons, kihlatu Desiree Lindstrom, eksabikaasa Tashera Simmons, tema noorima lapse ema Yadira Borrego ja vanemad lapsed on omavahel rohkem suhtlema hakanud, samal ajal Simmonsi tervise pärast palvetades.

Pere viibib praegu White Plains haigla lähedal asuva hea tuttava kodus, et vajadusel kiiresti haiglasse minna.

Kuigi ühegi DMXi elus olnud naise vahel pole suhted kunagi halvad olnud - vastupidi, räppar on andnud endast kõik, et nende omavaheline läbisaamine oleks hea -, on viimase nädala sündmused nad veel lähedasemaks teinud.

Ja nad vajavad teineteise lähedust ja toetust praegusel ajal veel enam, sest üha lähemale jõuab otsus, kas jätta DMX hingamisaparaadi alla või mitte. TMZ-le teadaolevalt teeb viimase otsuse tema ema Arnett.

DMX sai üledoosi eelmise reede õhtul kella 23 ajal. TMZ enda allikad ütlevad, et üledoosi tõttu sai mees südamerabanduse.

Ta viidi New Yorgis White Plainsis asuva haigla intensiivravi osakonda. Raportite sõnul näitab tema aju kerget aktiivsust. Teiste allikate kohaselt on ta vegetatiivses seisus ja arstide sõnul ei pruugi ta taastuda.

DMXi, kelle pärisnimi on Earl Simmons, esindaja kinnitas, et mees viidi reedel kriitilises seisus haiglasse pärast seda, kui ta oli enda kodus kokku kukkunud. "Earl on terve elu võitleja olnud. Praegune teekond on järjekordne takistus, millest ta peab üle olema," rääkis esindaja.