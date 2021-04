Mees kahe naise vahel. Vladas Radvilavičius: kõige pöörasem oli, kui elasin ühega ja sõitsin kogemata temaga teise naise koju

MAJA RANNAKÜLAS "Väravasepisteks on valitud kajakad," muheleb mees. Taavi Sepp

"Olen seriaalinäitleja ja see seriaal on populaarne. Ma ei ole bandiit, kuigi Kalev Kurg oli üks mu parimaid sõpru. Kui mulle antaks Harry Potteri võlukepike, et kustutada ära jamad oma elus, ei teeks ma seda – sest nendeta ei oleks saabunud häid asju," filosofeerib endine inkassoärimees ja raadiohumorist Vladas Radvilavičius, kellele hiljuti kargas kraesse kohtu­täitur, et arestida tema maja.