KUULA | Tommy Cash andis välja albumi, kus teevad kaasa mitmed tuntud legendid

Albumi esimene singel "Zuccenberg" koostöös artistidega Diplo ja $uicide Boy$ küündis vaieldamatu kiirusega ülemaailmselt voogedastusplatvormi Itunes hip-hopi edetabelite tippu, tõestades taaskord Cashi tugevat muusikalist energiat. Lühialbumile on kaasatud uskumatu hulk sõpru, sealhulgas TeamSHESHi asutaja Bones, Houstoni legendaarne räppar Riff Raff ja armastatud vene muusik Eldzhey, kellega ühes sündinud lugu "Nalik" paneb albumile graatsilise punkti. Uus lühialbum on Cashi meisterlik töö, mis on suurepärane jätk eelmisele täispikale albumile"¥€$".

"See album on koostööst. Erinevate persoonide vahelisest energiast. Kirest ja lahti laskmisest. Võimatu võimalikuks tegemisest. See album on minust nautimas oma elu ja viibimas hetkes. Need laulud on loodud teie liikuma panemiseks. Tänan elu võimaluse eest teha seda crazy ass muusikat", kirjeldab Cash.

Aasta on Tommy jaoks alanud hoogsalt. Märtsi alguses lansseeris artist koostöö Adidasega, kellega ühes valmis eksklusiivne tossude seeria ning maailma pikimad jalanõud. Piiratud kogusele jalavarjudele anti ostuõigus vaid loosimise teel. Kampaania osutus üliedukaks ületades ülemaailmse meediakünnnise ning jõudes sedapuhku miljonite inimesteni. Sellele järgnes koostöö ihaldatud Prantsuse luksusbrändiga Maison Margiela, kellega andis muusik välja ühise fännitoodete kollektsiooni. Ühiselt Margielaga anti välja ka lugu "Mute", mis sisaldas endas kolm ja pool minutit vaikust ning mis jõudis samuti mitmel pool maailmas edetabelite tippu.