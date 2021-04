Prints Philip, kelle surma koodnimetuseks on aastaid olnud Operation Forth Bridge, ütles juba 2013. aastal oma nõuandjatele, et ta ei soovi, et tema lahkumisest suurt kära tehakse. Seetõttu (ja loomulikult ka koroonaviirusest tingituna) ei tule tal suuri matuseid ning ta maetakse arvatavasti pereringis Windsori lossi aladel asuvale Frogmore'i aeda. Printsi enda soovil on arvatavasti tema matuste ajal leidmas Londonis aset ka sõjaväe rongkäik, kui COVIDi olukord seda võimaldab.