Retušeerimata fotot keelata tahtnud Khloe Kardashian on tänu skandaalile rahapaja otsa sattunud

Allikate sõnul on Kardashianile kirjutanud mitmed tervise ja fitnessiga tegelevad ettevõtted, kes teda nüüd reklaaminäoks soovivad. Nimelt läks neile antud skandaal hinge, sest Khloe tunnistas, et ta peabki oma fotosid tundmatuseni tuunima, sest teda on terve elu sildistatud "paksuks õeks".

"Antud retušeerimata foto tõttu tuli ka mõningat kriitikat selle kohta, kuidas Kardashianid manipuleerivad oma imidžiga sotsiaalmeedias, kuid peamiselt on reaktsioon Khloe suhtes olnud positiivne. See, et ta rääkis avameelselt, kuidas ta on terve elu võidelnud kehaprobleemidega, on tuttav probleem paljudele naistele," selgitas Daily Maili allikas.