FOTO | Harry ja Meghan reageerisid lõpuks prints Philipi surmale: kuid kas hertsoginna ka matusele sõidab?

Paari veebileheküljele Archewell ilmus napisõnaline järelehüüe: "Aitäh sinu teenistuse eest... Sind jäädakse igatsema."



Prints Harry naasmine kodumaale ja minek vanaisa matusele oleks niigi lõhestatud kuningliku perekonna jaoks tähtis moment. Väidetavalt on suur osa printsi sugulastest endiselt kuri nii tema kui ka Meghani peale, kes paljastasid Oprah Winfrey'le antud intervjuus, et sinivereliste hulgas on endiselt rassistliku mõttemaailmaga inimesi.

Arvatavasti Meghan Londonisse ei lenda, sest ta on viimaseid kuid rase. Kuna hertsoginna on ka varem elanud üle nurisünnituse ning oma vanuse tõttu on ta riskirase, siis võib arvata, et tema arst ei luba tal pikka ja stressirohket reisi ette võtta.