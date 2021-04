Malluka uus silmarõõm naise tööst: mina alguses ei teadnud, kellega suhtlema hakkan. Hiljem selgus, millega Mariann tegeleb

"Mina alguses ei teadnud, kellega suhtlema hakkan. Hiljem selgus, millega Mariann tegeleb. Aga miks me pärast esimest kohtumist suhtlema jäime – sellepärast, et Marianni näol on tegemist väga positiivse, rõõmsameelse ja enesekindla inimesega. Mis mulle meeldib, on see, et suhtlus on meil hea ja meile meeldib koos olla," ütles Gert.

"Meie ühine teema on kindlasti ka lapsed – Mariannil on kolm last ja minul üks laps. Siin võiks veel pikalt rääkida, aga ma olen pigem selline inimene, kes… No vaadake, kui inimesed on kolm kuud suhelnud, siis tekib ju küsimus, kas pole ehk vara veel sellest rääkida ja panna inimestele tiitleid külge, aga samas on muidugi ka see õige, et oleme suhtlemise koha pealt tõesti juba teineteisele keskendunud.“