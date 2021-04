Laulja Merilin Mälk alles jäi vallaliseks, aga juba aetakse talle ligi

"Jah, mina ja Andrei oleme lahus. I guess me mõlemad tahtsime teha oma asja, kõik on chill," teatas lauljatar Merilin Mälk Instagrami story's ja lisas, et rohkem ta sellel teemal ei peatu.

Juba järgmisel päeval jagas Merilin Mälk enda Instagrami storys sõnumeid, mida talle juba mitu kuud saadetud oli. Kuigi huviline tundis Merilinile suhte purunemise järel kaasa, siis oli ta juba septembris enda tegelikest kavatsustest teada andnud.

"Tahaksin sinuga suhet luua," kirjutas ta 18. septembril. Sellele järgnes 10. septembril kiri "Kas ma võin külla tulla?" ja siis praegu viimane "Mul on sinust kahju ja sul on minu südames koht olemas."

Merilin Mälk ei ole ühelegi sõnumile vastanud. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid, aga üks näiteks see, et kui korra vastad, siis see annab inimesele indu juurde ja ta muutub veel intensiivsemaks ning võib anda ka vale signaali.

Foto: Instagram

Tänane sotsiaalmeedia ja mitmete erinevate seadmete hulk võimaldab inimestega suhelda igal ajal ja igas kohas. Aga mis siis, kui sõnumid ja kirjad tulevad võõrastelt, kes ilma suurema sissejuhatuseta hakkavad nõudma seksi või eituse korral solvama?

Selline on just paljude naiste kogemus sotsiaalmeedias. Nad avavad Facebook Messengeri, Instagrami või mõne muu platvormi ning neid ootab sõnum: "Hei, musi. Kas seksi saab?" Ja seda täiesti võõralt mehelt, kes võib olla vanuse poolest isa või vanaisa eest. Mehed ütlevad enda õigustuseks, et nad tegid nalja või siis, et kurdavad, et paljud naised on niikuinii raha peale väljas ja kuidas muidu sellised "välja juurida", kui seda otse ei tee.

Instagramis on lehekülg @seepoleokei, kus sarnase sisuga sõnumid üles laetakse. Lehekülje eesmärgiks on suurendada teadlikkust selle probleemi osas ning püüda see ükskord ära lõpetada.