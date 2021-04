David Schwimmer teatas eelmisel nädalal "The Graham Nortoni Show" saates, et sel nädalal filmitakse "Sõprade" taasühinemine. Tegu ei ole küll fännide poolt kaua oodatud komöödiasarja jätkuga, vaid vabas vormis jutuajamisega. Olgu, mis on, fännid ei jõua seda saadet ära oodata.