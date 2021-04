Briti kuningakoja ekspert kirjeldab prints Philipi viimaseid päevi

DailyMaili ajakirjanik ning Briti kuningliku pere ekspert Richard Kay kirjeldas, et kuninganna ja prints Philip olid koos viimaste hetkedeni. Pärast enam kui seitsekümmend aastat kestnud ühist elu, mis oli põimitud armastuse ja kohusetundega, oli see kuninganna jaoks väikene lohutus.

Printsi uhkelt dekoreeritud magamistuba, mille aken avaneb Windsori lossi ida-terassile, oli ühendatud läbi riietusruumi kuninganna palju peenema sisekujundusega magamistoaga. Aga just printsi füüsiline olek oli see, millest kuninganna viimaste nädalate peredraama keskmes olles palju lohutust sai.

Koduse majapidamise ajaplaanid, näiteks söömisajad, tehti ümber, et printsile vastu tulla, kui ta tundis, et on piisavalt tugev, et abikaasaga liituda.