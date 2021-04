Prints Philip maetakse järgmisel laupäeval, pärast kaheksa päevast leinaperioodi

Nagu elus, siis nüüd ka surmas, soovis Edinburghi hertsog matuseid võimalikult vähese tüliga. Tema viimane soov kuningliku tseremooniaga matuste jaoks, nagu maeti ka kuninganna ema, on vastu võetud. Teine variant oli saada riiklikud matused, aga seda prints ei soovinud, kirjutas DailyMail.

Aga pandeemia tõttu on nende plaanide elluviimine raskendatud. Eile õhtul arutasid kuninganna ja tema pikemaajalised töötajad, mida oleks kõige mõistlikum teha. Tema majesteedil on viimane sõna ja need plaanid antakse teada täna.