Briti meedia: prints Harry osaleb vanaisa matustel, lapseootel Meghan Markle mitte

Sussexi hertsog teeb juba plaane sünniriiki naasmisel. Ta naaseb esimest korda pärast eelmisel aastal kuninglikust rollist loobumist ning Californiasse kolimist, vahendas DailyMail.

Meghan aga matustel ei osale ja jääb nende 14,6 miljonit dollarit maksnud Montecito koju, kuna on teist korda lapseootel.

Mirrori allikate väitel on Harry suhelnud juba prints Charlesi, Beatrice'i ja Eugenie'ga. "Ta ütles, et tahab kõikide teistega koos olla, ja teeb juba plaane, et tagasi tulla," ütles allikas.

Harry UKsse naasmine saab olema väga tähtis, sest lõhestunud kuninglik pere lakub siiamaani haavu Harry ja Meghani Oprahle antud šokeerivas intervjuus tehtud avalduste järel.

99-aastaselt surnud prints Philipi matused toimuvad suure tõenäosusega järgmisel nädalal Windsori lossis asuvas Püha George'i kabelis. Daily Maili allikate sõnul kasutab Harry arvatavasti reisimiseks eralennukit ning ta otsustab kasutada diplomaatilist puutumatust, et pääseda tavalistele reisijatele määratud koroonareeglitest.

Kui Harry ja William matustel kohtuvad, siis see on vendade jaoks esimest korda üle aasta, kii nad teineteist näevad. Kuigi kohtumine saab kindlasti olema piinlik, siis loodab kuninganna Elizabeth II, et lapselapsed võtavad end kokku ja austavad Edinburghi hertsogit.

Praegu pole teada, kas vendade kohtumine on midagi enamat kui avalik fassaad, kuid mitmed kuningliku koja eksperdid loodavad näha matustes võimalust Williamil ja Harryl omavaheliste suhete parandamiseks.

Kui asjaolud peaksid muutuma ja viimaseid kuid rase Meghan siiski otsustab matustele minna, siis vaevalt mingi suurem äraleppimine toimub, sest Meghan ütles Oprahle antud intervjuus, et Williami abikaasa Kate pani ta enne pulmi mitmel korral nutma.