Eestist pärit noor lauljatar jõudis Soome talendisaates poolfinaali

Soome lauluvõistlusel "The Voice of Finland" ülesastunud Siret Tuula kuulus põhjanaabrite poplaulja Juha Tapio tiimi, kelle nõuandeid jälgides Siret koha poolfinaalis sai.

Siret Tuula võttis riski ning esitas Liis Lemsalu eestikeelse laulu "Kehakeel". Ja kui talendisaate Instagrami kommentaare lugeda, siis on näha, et paljud soomlased hoidsid Siretile pöialt.

Siitpoolt Soome lahti kutsus Siretile kaasa elama ka näitleja Vladas Radvilavicius. "Kallid eestlased! Kas te palun saaksite aidata? Minu "tütar" vajab Soomes abi. Tema saatus "The Voice of Finland" saates on nüüd ainult vaatajate kätes. Kaalul on koht poolfinaalis. Kas eesti tüdruk Siret Tuula teeb Soomele ära?! Kõik eestlased hääletama! Aga jaga seda ka oma Soomes elavatele sõpradele-tuttavatele! Meil on hääletamiseks vaid kaks päeva jäänud. Hääletamine on avatud reede kell 22.00-ni," kirjutas Vladas oma Facebooki postituses.