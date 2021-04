Bikiinid ja bassein: Rahulate pere võtab soojamaa puhkusest viimast

Anni Rahula jagas Instagramis, et käis sel aastal esimest korda vees ning avaldas, kuidas pildi peal kõhulihased nii head paistavad.

"Esimene kord vees sel aastal. Mainin ära, et olen siiani vaid üks kord bassu suutnud minna ja see mõne minuti hõljumist ka pildile sai (kõhulihas tuleb sellest, et hoidsin tagumikuga üles, et veest veidi välja jääks; viimasel pildil hoidsin jalgu teineteise peal, et üks vett vähem puudutaks," kirjutas Rahula.

Anni Rahula toetab ka kehapositiivsust ja avaldab, et ükskõik, kui heas vormis ta ka ei paista olevat, ikka ja alati leiab enda juures midagi, millega rahulolemat olla.

"Ma ammu plaanisin midagi sellist postitada, aga siin tekkis seda pilti näges kohe hea võimalus. Olgu seal jalal ja puusal siis mõni venitusarm või istumisest tulenev tselluliit. Ja eelkõige mõtlesin teemaks võtta seetõttu, et mu enda laps võib kunagi tulevikus (ja veel õrnas eas) sotsiaalmeedias liikuda. Ma tahan, et ta teaks, et meil kõigil on omad eripärad (ma ei kutsuks neid isegi vigadeks). Minul endal, selle pildiga tuli hetkeks, et "kahju, et kints selline. See vist ei sobi" ja siis ise järgmine hetk pidin peatama end "oot, mida Sa räägid?! Kes ütles?! Täitsa suva ju”.

"Kui usutav ta oleks, kui selle esimese mõttega inimene oma lapsele kinnitaks, et ta on täpselt sellisena kaunis, nagu ta on?!"

"Oled Sa 60, 80 või 100 kilo - kõigil on omad asjad, mis vähem meeldivad. Kunagi põhikoolis, ma mäletan, et mul sõbranna ütles, et “peenikestel ei ole midagi vinguda” ja mina oma peenikeste jalgadega ei tahtnud pubekana viis aastat seelikud kanda," rääkis Anni.