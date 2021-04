27 kilo läinud! Rebel Wilson avaldab imelise salenemise tagamaad

Väljaandele Who What Wear antud usutluses rääkis ta, et polnud tervislikule elustiilile varem tähelepanu pööranudki. "Mõtlesin, kas ja mis võimalused mul veel on lapsi saada ja arst sõnas, et kõige alus on just see, et olla võimalikult tervislik. Okei, mõistsin, et see ei tähenda vaid kaalust alla võtmist, vaid tervikpilti," kirjeldas Wilson.

Ta tegi ka varasemalt trenni, küll aga oli tema toidumenüü väga ühekülgne ja kaloririkas. Ta vaatas selle täiesti üle ja just sellest aspektist, et saaks ka piisaval hulgal proteiini ja muud vajalikku. "Kõige suurem erinevus varasemaga oli see, et hakkasin ohjama emotsionaalset söömist. See on mu suurim murekoht. Enne tulin lihtsalt koju, sõin suure pitsa või jäätist. Toit oli mu jaoks lohutus pärast pikka ja väsitavat päeva."

Järjepidevus on paras väljakutse. Wilson rääkis, et tema jaoks oli oluline päevakava. "Kui pole järjepidevust ja kava, siis võib katsumus osutuda väga raskeks," nentis ta. "Mind aitas see eriti just einete planeerimise puhul."

Wilson on nüüdseks oma algse eesmärgi saavutanud. "Kaotasin eelmise aastaga 27 kilo ja nüüd on uus eesmärk kaalu hoida. See oleks minu jaoks edu. Olen ka varem kaalust alla võtnud, aga see kõik on tagasi tulnud. Aga loodan, et kuna mul on uus lähenemine, siis see töötab."