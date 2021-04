Kõlakas: Malluka uus silmarõõm oleks Hendrik Sal-Sallerile peaaegu kere peale andnud

Nimelt on Gert (32) mees, kellelt Smilersi front man Sal-Saller (55) lõi eelmisel aastal üle elukaaslase ja lapse ema Merille Madibergi (26). Pikantne kõlakas räägib, et Merille ja Hendriku suhe ei alanud viperusteta ja nõudis hoolikat konspiratsiooni – nimelt sattunud Gert kord Merillele ja Hendrikule peale ning laulja pääsenud napilt keretäiest…

Nüüdseks aga on Gert ise armunud Mallukasse. "Meie ühine teema on kindlasti ka lapsed – Mariannil on kolm last ja minul üks laps," märkis ta intervjuus.