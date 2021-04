Meghan Markle ikkagi soovis prints Philipi matusel osaleda. Talle näidati punast tuld

Kui eile levis uudis, et Meghan matusel ei osale, võis sotsiaalmeedias ja veebikommentaariumites lugeda, et ilmselt tundnuks Meghan end seal ebamugavalt ning tahtis olukorda vältida. Intervjuus Oprah`ile valas ta õli tulle näiteks sellega, et viitas, kuidas Cambridge'i hertsoginna Catherine ta väidetavalt nutma ajas.

Mirror aga kajastab täna, et tegelikult oli Meghanil suur soov koos Harryga matusele sõita. Ta lootis, et arst annab talle selle loa, aga läks vastupidi. Arst ütles, et riskirasedana peab ta kindlasti paigal olema, mitte võtma ette pikki lennureise.

Praegu 39-aastane Meghan on avalikult tunnistanud, et mullu suvel katkes tal rasedus. Õnneks on praegune rasedus kulgenud suuremate murekohtadeta.

Mirrori allikate väitel on Harry suhelnud juba prints Charlesi, Beatrice'i ja Eugenie'ga. "Ta ütles, et tahab kõikide teistega koos olla, ja teeb juba plaane, et tagasi tulla," ütles allikas.

Harry Ühendkuningriiki naasmine on tähtis, sest lõhestunud kuninglik pere lakub siiamaani haavu Harry ja Meghani Oprah'le antud šokeerivas intervjuus tehtud avalduste järel. '

Kui Harry ja William matustel kohtuvad, siis see on vendade jaoks esimest korda üle aasta, kui nad teineteist näevad. Kuigi kohtumine võib kujuneda piinlikuks, loodab kuninganna Elizabeth II, et lapselapsed võtavad end kokku ja austavad Edinburghi hertsogit.

Briti meedias spekuleeritakse, et kui Harry oma venna ja ülejäänud perekonna ees ei vabanda, võibki ta jääda ka edaspidi täiesti kõrvalseisjaks, temaga ei taheta enam tegemist teha.

Matus toimub 17. aprillil ehk järgmisel laupäeval. Koroonareeglistiku tõttu on mälestusteenistusele lubatud vaid kuni 30 inimest.