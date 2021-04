Emotsionaalne vestlus: haigevoodis Philip andis Charles`ile näpunäited, kuidas suur vastutuskoorem enda peale võtta

Philip oli veebruaris ravil Londonis kuningas Edward VII nimelises haiglas. Oli selge, et 99-aastase printsi tervis paraku halveneb veelgi.

Charles sõitis 21. veebruaril kohale ning nad vestlesid pool tundi. Kui ta hiljem lahkus, oli ta näoilme selgelt murelik.

Nüüdseks on rohkem teada vestluse sisust. Daily Mail kajastab, et räägiti kolmel teemal. Philip rõhus pojale, et ta tahab surra rahulikult oma kodus ehk Windsori lossis.

Ta andis ka juhised, kuidas Charles saab edaspidi aidata oma ema. Kuninganna kõrval oli ju kogu aeg Philip, ta pole harjunud sellega, et on üksi. Nad olid kokku abielus 73 aastat.

Lõpetuseks andis ta troonipärijale nõu, kuidas lähiaastatel peaks kuninglikku perekonda tüürima.

Kuigi minevikus on meedias kajastust leidnud, et isa ja poja arvamused tihti lahknesid, siis allikate sõnutsi on nad viimastel aastatel olnud väga lähedased. "Nad nautisid suhet, kus mõlemad teineteist austasid."

Philip suri üleeile. "Tema Majesteet teatab kurbusega oma armastatud abikaasa, Tema Kuningliku Kõrguse prints Philipi, Edinburghi hertsogi lahkumisest," vahendas BBC palee teadaannet. "Tema Kuninglik Kõrgus suri rahulikult reede hommikul Windsori lossis."

Eile tegi Charles avalduse, kus isale austust avaldas. Ta ütles, et isa oleks väga puudutatud, kui teaks, kuidas terve rahvas leinab. "Eriti tahtsin rõhutada, et mu isa on viimased 70 aastat olnud jäägitult pühendunud sellele, et teenida kuningannat, kogu meie perekonda riiki ja Rahvaste Ühendust."

Matus toimub järgmisel laupäeval kitsas pereringis. Koroonareeglite tõttu saab osaleda kuni 30 inimest.