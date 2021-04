Eesti juurtega Hollywoodi staar Mena Suvari sai 42-aastaselt emaks

The People kajastab, et lapse nimeks sai Christopher Alexander Hope. Nime Christopher kandis ka Suvari abikaasa Michaeli isa, kes lahkus siit ilmast siis, kui Michael oli alles väike poiss. Alexander valiti arvatavasti seetõttu, et Mena enda teine eesnimi on Alexandra.

42-aastane Mena avalikustas raseduse mullu sügisel. "Praegu on käimas minu jaoks veel protsess, kus ma proovin uskuda ja nõustuda sellega, et midagi nii ilusat on minuga juhtunud," mõtiskles näitlejatar toona The People`ile antud intervjuus. Suvari sõnul oli beebiootusest teada saamine talle väga veider kogemus.

Paar hakkas lapsesaamisele tõsisemalt mõtlema möödunud aasta alguses, kuid esimesed katsed luhtusid. Suvari tundis ka seda, et tema ea tõttu tekkis palju eelarvamusi ning ta ka ise hakkas tundma, et ta on juba ühe jalaga hauas. Seda suurem oli rõõm, kui viimaks õnnestus rasedaks jääda.

Juba teismeeas näitlemisega alustanud Mena isa oli Eesti päritolu psühhiaater Ando Süvari, kes suri 2012. aastal.