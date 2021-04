Paljud briti televaatajad on maruvihased: miks BBC kokandussaate näitamise asemel prints Philipi surma kajastas?

Telekanalis jäid ära mitmed populaarsed saated: näiteks "The One Show", "EastEnders" ja "Have I Got News For You".

Näiteks viidati sellele, et BBCl on mitmeid kanaleid, Philipi mälestamine võinuks olla mujal. "On väga kahju, et prints Philip suri, aga saate edasilükkamine seetõttu, et kõik BBC kanalid näitavad ühte ja sama programmi Philipist - see on jabur. Laske inimestel valida," kirjutas üks kasutaja.