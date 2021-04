Stig Rästa meenutab, et mullu mõjus koroonakriis rusuvalt: mu füüsiline vorm halvenes

Ta tunnistab, et möödunud aastal esimese koroonalaine ja eriolukorra ajal tema füüsiline vorm ei paranenud, vaid halvenes. Alles suvel sai ta oma vormi tagasi. Nüüd pöörab ta hoopis rohkem tähelepanu sellele, et end mitte käest ära lasta.

"Sellel suvel tahaks osa võtta padelivõistlustest. Seda küll amatöörklassis. Ma ei usu, et suvi ära jääb," on Stig optimistlik.

Mis puutub motiveerimisse, annab ta nõu: "Kui plaanid teha muudatust oma elus ja hommikuti hakata jooksmas käima, siis kohe ärgates pane selga spordiriided. Sellega on päris suur algus juba tehtud. Sa võid hommikused kiiremad toimetused vabalt teha ära jooksuriietes ja sealt edasi on vaja ainult uksest välja astuda. Seejärel võid õues joosta kas või ainult kümme minutit, aga kindel on see, et sinu enesetunne on parem," räägib Stig.