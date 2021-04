VIDEO | Moodne isa: Lauri Pedaja avalikustas, et kavatseb lapsehoolduspuhkusele jääda

Lauri ja Gethel otsustasidki, et pärast 70 päeva jääb lapsehoolduspuhkusele Lauri. "Mina tahan osaleda meie tütrekese sünni ja kasvu juures täiel määral. Pühendada aega kodule. Minu jaoks on kodu kõige tähtsam," rääkis Lauri.

Paar on varasemalt öelnud, et neil on suured unistused ning korterisse ei oleks need kuidagi ära mahtunud. Selleks ostsid nad enda maja (110 m2), mille krunt on 3500 ruutmeetrit suur. Krundil olev maja on ehitatud 1939. aastal ning seal olev ait lausa 19. sajandil.