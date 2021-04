Kaja Kallase poeg unistab räppariks saamisest: tema suur iidol on Reket

"Ei. Tema tahab saada räppariks. Tema suur iidol on Reket. Võib-olla see on nüüd muutunud, aga vähemalt kevadel, kui meil see vestlus oli, tahtis ta endiselt saada räppariks," ütles Kaja Kallas.

Peaministri sõnul on tema 2. klassis käiv poeg Sten koduõppel väga iseseisev. "Neil on koolis olnud algusest peale hästi tore õpetaja, kes ütles: "Teate, kui tal jäävad kehalise kasvatuse asjad koju, siis saab ta selle eest märkuse. Ei ole niimoodi, et te toote need asjad järele. Kui te toote talle asjad 1. klassis, toote ka 8. klassis. Las nad õpivad iseenda eest vastutama." Mulle see suhtumine väga meeldis," ütles Kallas ja lisas, et eelmisel aastal tundus distantsõpe raskem.