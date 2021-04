Tapalt pärit lauljatar pääses Soome laulusaate poolfinaali: olen andnud igal etteastel endast sada protsenti

"See on siiani [mu] kõige suurem saavutus muusikamaailmas. Aeg-ajalt on ka endal seda raske uskuda. Nii suurt telepublikut pole mul kindlasti kunagi varem olnud," õhkab lauljatar Siret Tuula (32), kes on võitnud põhjanaabrite südamed ja pääses laulusaate "The Voice of Finland" poolfinaali.