Inga hitist "Milline päev": ma ei saa siiamaani aru, mis selle fenomen on

"Milline päev" oli lugu, mis tänu Eesti Laulule Inga soolokarjäärile hoo sisse andis ning ka pärast võistlust inimeste südametesse jäi. "See tõesti läks inimestele korda ja hinge ning jäi meelde. Aga mitte kunagi ei tea sa ette, mis see fenomen on. Ma ei saa [sellest] isegi siiamaani aru," tõdes ta. "Siiamaani inimesed tulevad seda ütlema ja jään mõtlema, et see tõesti on populaarne lugu, aga ise võtad seda enda vaatevinklist."