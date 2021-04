Hanna-Liina Võsa oma pere hirmsaimast ööst: suhe vennaga muutus pärast Estonia katastroofi

Hanna-Liina Võsa Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Laulja Hanna-Liina Võsa vend Timmo Võsa on üks nendest, kel õnnestus Estonia katastroofist eluga pääseda. Hanna-Liina tõdes, et kui varem nad vennaga suure vanusevahe tõttu kuigi lähedased ei olnud, siis täiskasvanueas on see muutunud ja üks põhjustest võibki olla venna õnnelik pääsemine.