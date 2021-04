Iluuisutaja Aleksandr Selevko tulisest konkurentsist vennaga: me pidevalt võistleme omavahel, üritame teineteist võita

Aleksandr Selevko (19) naelutas märtsi lõpus vaatajad telerite ette, pakkudes maailmameistrivõistlustel Stockholmis nauditavaid esinemisi. Aleksandr on tulnud Eesti meistriks aastatel 2020 ja 2021. Mihhail Selevko (18) võitis Eesti meistri tiitli 2019. aastal.

Aleksandr sündis Jõgeval ja Mihhail Tallinnas. Nende vanemad Anatoli ja Galina kolisid Ukrainast Eestisse kakskümmend aastat tagasi. Jõgeval elas pere paar kuud, siis koliti pealinna, sest Tallinn on suur ja siin on lai valik töökohti. Ema töötab raamatupidajana ja isa on programmeerija, tal on oma firma. Perekond elab Mustamäel. Vennad Selevkod sõidavad sealt iga päev Tondiraba jäähalli, et tegeleda sellega, mida nad nimetavad oma elu mõtteks – iluuisutamisega.