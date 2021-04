Prints William avaldas liigutava järelhüüde oma vanaisale: ma jään teda igatsema, aga tean, et ta tahaks, et me jätkaks tööga

"Mul on vedanud, et mul pole olnud mitte ainult tema eeskuju, mida järgida, vaid ta oli ka minu enda elus kuni täiskasvanuks saamiseni - nii headel aegadel kui ka kõige raskematel päevadel. Olen alati tänulik, et ka minu abikaasal oli nii palju aastaid minu vanaisa tundmaõppimiseks," seisab Williami kirjas, kus ta on õnnelik ka selle üle, et Philip Kate'i vastu nii heatahtlik oli.

Samuti on prints rõõmus selle üle, et tema kolm järeltulijat said Philipiga koos aega veeta. "Ma ei võta kunagi enesestmõistetavalt erilisi mälestusi, mis minu lastele jäävad oma vanavanaisast, kes tuli neile oma kaarikuga järgi ning nad said ise näha oma silmaga tema nakatavat seiklushimu ja kelmikat huumorimeelt."

"Minu vanaisa oli erakordne mees ja osa erakordsest põlvkonnast. Catherine'iga jätkame seda, mida ta oleks soovinud, ja toetame kuningannat ka järgmistel aastatel. Ma jään oma vanaisa igatsema, aga tean, et ta tahaks, et me jätkaks tööga," kirjutas William järelhüüde lõppu.

Printsi kiri avaldati ka Kensingtoni palee Instagrami kontol, kuhu juurde on lisatud ka seninägemata foto Philipist ja Williami vanimast pojast George'ist.