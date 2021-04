Pühapäeval Vabaduse väljakul filmitud klipp algab Silvia Ilvese räuskamise poole pealt. Muusik on silmnähtavalt ägestunud, kui kaitseriietuses politsei peale karjub. "[...] tule ja nabi mind kinni, ma olen su laste ema. Saan aru, et te teeta oma tööd, teil on oma kohustused, saate palka, olete makstud. Makstud tegutsemine on see," teatas Ilves.