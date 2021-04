VIDEO | 20 nädalat rase näitleja Teresa Palmer: tunnen, et põlen varsti läbi

Teresa Palmer tunnistas oma beebiblogis 19. rasedusnädalal, et Soome õudusfilmi "The Twin" võtted toimuvad öösel ja kestavad 12 tundi. Selle juures pidi ta rasedana ka tegelema oma kolme lapsega ega saanud palju und.

Eelmisel nädalal liitus Teresaga abikaasa Mark Webber, kes on temalt suure osa koormust ära võtnud.

Oma blogis 20. rasedusnädalal tunnistas Teresa, et sama tempoga jätkates poleks läbipõlemine kaugel olnud. "Olen viimastel öödel saanud kaheksa tundi magada. Marki tulek on olnud imeline. Magamine on väga vajalik olnud, sest ma võtan liiga palju teha. See on osa minu iseloomust."

"Ma töötan raamatu kallal, filmin, tegelen oma ettevõttega, siis olid meil lihavõtted, lapse sünnipäevapidu, tegelesin lapsega üksi, filmisin öösel ja olen sellega harjunud. Olen kindel, et ühel hetkel põlen kindlasti läbi," rääkis ta.

Teresa tunnistas eelmisel nädalal, et tema järgmine projekt on Austraalias, kus ta kolm nädalat kestvatel filmivõtetel mängib rasedat naist. Lisaks sellele sai ta pakkumise järgmisele filmile, mille režissööriks on kogenud filmilavastaja. Kes see on, Palmer ei öelnud.

Kuigi see kõik on väsitav, on näitleja õnnelik, et tal tööd on. Tema stsenaristist abikaasal epideemia tõttu samu võimalusi pole, seega on Palmeri sissetulekud perele hädavajalikud.