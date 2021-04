Ühed protestivad, teised toetavad: kodanikualgatus PAI tänab tervishoiutöötajaid

Kaks nädalat tagasi sai hoo sisse kodanikualgatus PAI, mille eesmärk on koguda raha õdedele ja hooldustöötajatele, et nad saaksid PAI kaardiga seda raha kasutada algatusega liituvates turismi-, kultuuri- ja meelelahutusettevõtetes üle Eesti käesoleva aasta lõpuni.

"Algatuse mõte on lihtne: PAI-aktsioon on reaalne, silmale nähtav ja käega katsutav tänuavaldus õdedele ja hooldustöötatajatele, kes hoolitsevad meie tervise eest ja võitlevad pandeemias meie elude eest, tehes oma tööd peamiselt nähtamatult. Sõltumata sellest, millises linnas, vallas, haiglas või hooldekodus õed ja hooldustöötajad täna igapäevaselt tegutsevad, tahame me kinkida neile oma tänu koos reaalse emotsiooniga. Kui paljudeni me oma ettevõtmisega jõuame, sõltub Sinu ja meie kõigi panusest," kirjutavad eestvedajad. "Eestis on õdesid ja hooldustöötajaid ligi 17 000 ja neid on ikka liiga vähe."