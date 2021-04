Kultusbänd OUU andis välja enda kolmanda albumi "Saint Frotée"

Ansambel OUU on neljaliikmeline indie-muusika kollektiiv, mille moodustavad Jaan Sinka, Tiit Liblik, Hyrr Innokent Vainola ja Rihard Niinberg. Bänd on tegelikult pildis olnud juba 2013 aastast, kus silma jäädi Noortebändi konkurssil ja pälviti Publiku lemmiku tiitel. Sellele on järgnenud kaks albumit, hulganisti singleid, sooloesinemisi ning võtmetähtsusega festivale (Tallinn Music Weekil, Positivus, Intsikurmu, Mägedel Hääl). Kui esimesel plaadil kõlasid tugevad folkmuusika mõjud siis tänaseks on bänd kruiisinud läbi pop-rokiliku alternatiivmuusika jõudes uue plaadiga psühhedeelse popi pärusmaadele.