Kim Kardashian ja Kanye West on lahutuse eel juba esimesed kokkulepped teinud

Kanye Westi vastus peegeldab Kimi 19. veebruaril sisse antud lahutusdokumentidesse kirjutatud infot. Mõlema poolt sisse antud dokumentides on kirjas, et paar lõpetab abielu lepitamatute erinevuste tõttu. Nad otsustasid ka, et kumbki ei vaja teineteiselt rahalist toetust, vahendas BBC.

Kimil ja Kanyel on neli last: seitsmeaastane North, viieaastane Saint, kolmeaastane Chicago ning peagi kaheseks saav Psalm.

Vastavalt Kimi dokumentides öeldule hoidis paar abielu vältel oma vara lahus ja seda abielueelse lepingu tingimuste tõttu.

Ligi seitse aastat abielus olnud paari puhul on tegemist tõeliste A-klassi staaridega ning mõlemad on olnud üliedukad. Nende abielu oli viimasel kümnendil üks enim jälgitumaid.

Praegu 40-aastane Kim leidis tuntuse 2007. aastal oma pere elu kajastava tõsielusaatega "Keeping Up With The Kardashians". Enne seda osales ta koos oma tollase partneri, räppar Ray Jga koduses seksvideos, mis avalikuks sai.

Tõsielusaade on aga aastate jooksul säilitanud oma populaarsuse ning pärast 14. hooaega saab saade tänavu otsa.

Kimi mitmed ettevõtted, sealhulgas meigibränd ja mobiilirakendused, tegid temast mõne nädala eest esmakordselt miljardäri.

43-aastane Kanye West, kes püüdis eelmisel aastal USA presidendiks kandideerida, on nüüdisaja üks tuntumaid räppareid ning moedisainerereid. Väidetavalt olla Kanye enne abikaasat saanud miljardäriks. Aga kuna mehel on vaimsed probleemid ja tal on diagnoositud bipolaarsus, siis ei tea, kas see väide paika peab.