Anni Rahula avalikustas, miks ta viis aastat seelikut ei kandnud

"See on äge, et sotsiaalmeedias on järjest "trendikam" jagada endast või kehadest kaadreid, mis vahepeal justkui okei polnud. No ega tegelikult pole tihti siiani, aga juba parem. Veel valitakse ajakirjades jne. Ikka sile säär või äärmisel juhul photoshopitakse "vead" ära," ütles Anni.

Rahula sõnul tahab ta, et tema tütar Rubi teaks, et meil kõigil on omad eripärad. "Minul endal, selle pildiga tuli hetkeks, et "kahju, et kints selline..see vist ei sobi".. ja siis ise järgmine hetk pidin peatama end "ooot, mida sa räägid?! Kes ütles?! Täitsa suva ju".

"Kui usutav ta oleks, kui selle esimese mõttega inimene oma lapsele kinnitaks, et ta on täpselt sellisena kaunis, nagu ta on," selgitas Anni.

"Oled Sa 60, 80 või 100 kilo - kõigil on omad asjad, mis vähem meeldivad. Kunagi põhikoolis, ma mäletan, et mul sõbranna ütles, et "peenikestel ei ole midagi vinguda" ja mina oma peenikeste jalgadega ei tahtnud pubekana viis aastat seelikud kanda," tunnistas ta.