Eesti Laulu staar Nika Marula avameelselt: Polina Gagarina mind "The Voice'is" väga ei aidanud

Marula on kolm korda osalenud välismaistel talendikonkursitel, neist kõige suurem Venemaa versioon saatest "The Voice", ning ka kodumaises saates "Eesti otsib superstaari".

Vene "The Voice" saates oli tal lähedane kokkupuude sealse superstaari Polina Gagarinaga, kes ta enda tiimi valis ning Marulale mentoriks oli. Marula tõdes, et Gagarina siiski väga palju abiks polnud. "Ta väga palju ei aidanud, pigem tema sound producer, kes oli kõrval, aitas ja õpetas asju, pani dueti kokku. Polina ainult valis teises voorus mulle mingi imeliku laulu, mida ma kunagi ei oleks tahtnud laulda. See oli loomulik, et see ei tulnud mul välja, sest see pole üldse minu vibe'ga," rääkis lauljatar saates "R2 Pulss".