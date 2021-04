Endise Miss Eesti Karin Jarveti perre sündis teine laps: oleme õnnelikud ja tänulikud, et meid veel ühe armsa pojaga õnnistati

Karin on viimased viis aastat tegutsenud ettevõtjana talle kuuluvas värbamisfirmas ja tema abikaasa Hanno Jarvet on strateegiaekspert.

"Oleme rõõmsad, õnnelikud ja tänulikud, et meid veel ühe armsa pojaga õnnistati," sõnab Karin. Seekordne rasedus oli talle lihtsam kui eelmine – kümme aastat tagasi sündis Karl kaks kuud eeldatavast sünniajast varem. Karinil avastati toona liiga hilja preeklampsia (mitmeid elundsüsteeme haarav raske ja salakaval haigus, mis ohustab nii last kui ka ema). "Oli suur võimalus, et see juhtub ka teise raseduse ajal. Tuntud ultraheliarst ütles mulle: "Karin, kui 32 nädalat on eesmärk, siis 34 nädalat on väga hea ja 36. nädalal joome šampust." Õnneks pidasin vastu 38. rasedusnädalani ja preeklampsiat ei tekkinudki," rõõmustab pisipoja ema.