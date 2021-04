Prints Philipi kirst sõidutatakse matusepäeval kabelisse väga erilises autos

Matusele on lubatud vaid 30 inimest. Nende hulgas on Edinburghi hertsogi lapsed, lapselapsed ja teised lähimad pereliikmed. Briti peaminister Boris Johnson otsustas, et tuleval laupäeval prints Philipi matusele ei lähe, et anda koht pigem mõnele pereliikmele. Johnson arvab, et tema asemel võiks ühe neist vähestest kohtadest võtta ikka Philipi sugulane.