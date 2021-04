Hanna Martinson õpetab Lingami massaaži: kohe kui mehel on tunne, et ta on kosmoses, tuleb ta maha rahustada

Saatest "Su nägu kõlab tuttavalt" tuntuks saanud Hanna Martinson proovis pärast gümnaasiumi lõpetamist 2012. aastal sisse saada lavakunstikooli ning lõpuks saigi. Kuid õige pea sai ta aru, et lavakas õppimine on tema jaoks liiga raske.

Martinson meenutas podcast'is "Täitsa pekkis", et kevadistest katsetest sai ta mängleva kergusega läbi, kuid suvist "sõela" läbides tekkis probleem tema välimusega. Nimelt oli näitlejahakatis lasknud endale panna gümnaasiumi lõpuaktuseks pikad kunstripsmed. "See on ebasobilik näitlejale, kes peab moonduma erinevateks karakteriteks, aga ma ei mõelnud selle peale," tunnistas Hanna.