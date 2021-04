David Beckham tegi Harry ja Meghani kombel voogedastuskanaliga suure diili

Beckham sõnas: "Selline saade nagu "Save Our Squad" saab olema suurepärane ja mul on hea meel aidata rohujuure tasandil meeskonda, mida mina üleskasvades kogesin ja mis mulle niivõrd palju andis."

"Mul vedas, et mul oli pikk ja edukas karjäär, ning nüüd kogukonnale mentorina tagasi anda on imeline. Noorte talentide aitamine ja nõustamine on selles pallimängus väga oluline ning mul on hea meel, et saan selles projektis koos Disney+'iga töötada," lisas endine Inglismaa jalgpallikoondise kapten.