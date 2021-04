Kes siis tegelikult süüdi on? Tom Hanksi poeg kaevati vägivaldse käitumise eest kohtusse

Uute kohtudokumentide kohaselt kaebab Chet Hanksi ekskallim Kiana Parker mehe Texases kohtusse ja nõuab üks miljon dollarit valuraha. Naine väidab, et mees ründas teda mitmel korral ajavahemikul oktoober 2020 ja jaanuar 2021, kirjutas TMZ.

Kiana kirjeldas dokumentides juba avalikkusele teada intsidenti, mis toimus eelmisel aastal New Orleansis, kus Chet filmis sarja "Your Honor". Kiana väitis, et Tom Hanksi ja Rita Wilsoni läks raevu, kui naine püüdis Windsor Court hotellitoast lahkuda. Chet haaras tal väidetavalt randmetest, vedas teda mööda tuba ringi, lükates mitmeid asju maha.

Kiana lisas, et Chet oli talle öelnud, et keegi tema väiteid ei usu, sest tema on Chet Hanks ning naine vaid gettost pärit must plika.

Kohtudokumetides on kirjas, et vaid kuu aega pärast New Orleansi intsidenti ähvardas mees naise nende Texase kodus tappa, ja siis võtta ka endalt elu. Seda tehes viibisid majas ka Kiana kaksikud lapsed.

Aga Chet ei ole süüdistuste osas võlgu jäänud. Mees jagas sotsiaalmeedias video, kus Kiana väidetavalt tal noaga pea lõhki lõi.

TMZ postitas märtsi lõpus oma Instagrami lehele video 8. jaanuaril Cheti Texases asuvas kodus toimunud interaktsiooni enda Instagrami lehele. Seal on näha, kuidas Chet süüdistab enda ekskallimat Kianat tema ähvardamises.

Videos on näha, kuidas Chet kõnnib naisele järele ja küsib: "Kas sa ähvardasid mind noaga?" Naine aga rebis siis telefoni käest ja sellega lõppes esimene salvestus.

Teises videos osutab Chet enda peale, mis jookseb verd. "See l**a just ründas mind noaga," ütles mees kaamerale.

"Ei rünnanud," vastas naine ning kõndis mööda maja ringi, küsides, kas keegi nägi seda rünnakut. "Sina lükkasid mind," karjus Kiana, mille peale Chet naerma hakkas.

"Nüüd sa püüad ohvrit mängida. Vau, vau, ta ründas mind noaga!" kordas Chet taas.