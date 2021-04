Scanpix

Laupäeval jäetakse prints Philipiga hüvasti Windsori lossis, kuid antud matus on keerulisem kui ükski varem korraldatud kuninglik üritus. Lisaks sellele, et koroonaviiruse leviku tõttu on lubatud kutsuda ainult 30 külalist, on õli tulle valamas ka sinivereliste omavahelised keerulised suhted ja skandaalid.